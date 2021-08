Calciomercato Milan, assalto a Theo Hernandez | ‘Scambio’ due per uno!

Calciomercato Milan: il Real Madrid può tornare alla carica per riportare Theo Hernandez in Spagna. Il possibile piano dei ‘Blancos’

Il Milan di Maldini e Massara è al lavoro per sistemare gli ultimi tasselli della nuova rosa a disposizione di Pioli. Per rinforzare le fasce è in arrivo Florenzi dalla Roma, mentre continua la ricerca di un nuovo trequartista. Tra i nomi circolati c'è anche quello di Isco dal Real Madrid. Il fantasista spagnolo è sempre in bilico e, con un contratto in scadenza nel 2022, potrebbe lasciare i 'Blancos' in questa sessione estiva di calciomercato. Un'importante suggestione per il club rossonero, frenata però dall'alto ingaggio percepito dal giocatore. Il Milan può pensare ad Isco solo a condizioni vantaggiose o con uno sconto da parte della società spagnola. Ecco il possibile piano del Real Madrid.

Calciomercato Milan, Brahim Diaz e Isco ‘acconti’ per Theo Hernandez | Il piano del Real Madrid

Le due società sono in ottimi rapporti e negli ultimi anni hanno già concluso diverse operazioni: da Theo Hernandez a Brahim Diaz. Proprio il terzino francese potrebbe tornare nei discorsi tra i due club: il laterale si è ormai affermato come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, al punto da finire nel mirino del PSG dei sogni. Anche i 'Blancos' potrebbero però pensare di riportarlo a Madrid. Il Milan farà di tutto per trattenerlo e valuta il giocatore almeno 60 milioni di euro. Tuttavia, Brahim Diaz (che dovrà essere riscattato per oltre 20 milioni) e il possibile trasferimento di Isco (valutato circa 15-20 milioni) potrebbero spianare la strada al ritorno di Theo Hernandez.

Una sorta di acconto con il trasferimento dei due giocatori a Milano per avvicinare l’alta cifra richiesta dalla società rossonera, a partire ovviamente dal 2022. Occhi sempre puntati, dunque, anche sull’asse Milano-Madrid.