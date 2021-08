L’Inter sarebbe molto vicina a raggiungere l’accordo per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez.

Il calciomercato dell’Inter ha subito un’accelerata nell’ultima settimana. Dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, i dirigenti nerazzurri hanno finalizzato gli acquisti di Edin Dzeko dalla Roma e di Denzel Dumfries dal Psv Eindhoven. Ora Giueseppe Marotta e Piero Ausilio stanno provando a chiudere un’altra importante trattativa per il futuro della Beneamata: il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, Gasperini risponde a Gomez: “Mi ha aggredito lui”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma Milan | Intreccio con Pjanic

Calciomercato Inter, le cifre e la durata del nuovo contratto di Lautaro

L’incontro tra l’entourage de El Toro e la società nerazzurra sarebbe stato molto proficuo e le parti avrebbero trovato una bozza di intesa per il prolungamento del contratto del numero dieci. La fumata bianca dovrebbe arrivare nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, sulla base di un accordo quadriennale o quinquennale. L’attaccante argentino dovrebbe percepire uno stipendio netto di 6 milioni di euro a stagione. Nel caso di firma per quattro anni, l’ingaggio di Lautaro peserebbe a bilancio un totale di 48 milioni di euro lordi, 60 se si dovesse optare per i 5 anni di contratto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, le big non scelgono Icardi | Parla Wanda Nara

La permanenza di Martinez in nerazzurro, dopo l’interessamento di diversi club di Premier League, sarebbe quindi più vicina e su di lui si potrebbe costruire il futuro dell’Inter.