L’Inter pensa al nuovo attaccante e cerca di sbloccare la trattativa per Insigne con una cessione: colpo per la Lazio

Saranno due settimane molto importanti quelle che vivrà l’Inter, che sta lavorando duramente per completare la rosa e soprattutto va a caccia di nuovi attaccanti. Dopo l’addio di Romelu Lukaku, la società ha ingaggiato Edin Dzeko ma non è l’unico colpo che serve per completare il reparto avanzato.

Ci sono ancora tanti nomi seguiti dai nerazzurri e tra questi c’è anche Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli potrebbe arrivare però soltanto ad una condizione: in caso di addio di Sanchez. La permanenza del cileno ha bloccato la trattativa e potrebbe esserci una nuova soluzione in Serie A.

Calciomercato Inter, Sanchez blocca Insigne: i nerazzurri provano a darlo alla Lazio

L’Inter infatti starebbe pensando di sistemare Alexis Sanchez in un nuovo club e Simone Inzaghi potrebbe pensare proprio alla sua exsquadra, la Lazio. Sarebbe perfetto per il 4-3-3 si Maurizio Sarri ma c’è il grande ostacolo ingaggio, che per risolverlo dovrebbe essere spalmato e tagliato. La Lazio cerca il grande colpo e ci sono anche nomi importanti nel mirino come James Rodriguez e Coutinho.

Qualora Sanchez dovesse approdare alla Lazio si potrebbe sbloccare la trattativa dell’Inter per Insigne, che non lo prenderebbe con il cileno in rosa.