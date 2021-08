L’addio di Kane al Tottenham potrebbe provocare un effetto domino che coinvolgerebbe anche la Juventus: beffa in difesa

Si avvicina l’inizio della prossima stagione per la Juventus, ma il calciomercato è ancora aperto e c’è tempo per nuovi colpi. Da tempo nel mirino dei bianconeri per rinforzare il reparto difensivo c’è Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina che nel 2022 vedrà scadere il proprio contratto. Sulle tracce del difensore ‘Viola’ però ci sono diversi club anche in Premier League.

Proprio dall’Inghilterra potrebbe arrivare la beffa per i bianconeri, scatenata dalla cessione di Harry Kane. Il bomber del Tottenham sarebbe vicino al trasferimento al Manchester City e per sostituirlo gli ‘Spurs’ guarderebbero tra le fila del Wolverhampton. Da lì partirebbe la beffa per la Juventus.

Calciomercato Juventus, assalto Wolverhampton: beffa Milenkovic in arrivo

Harry Kane scatena un effetto domino in queste ultime giornate di calciomercato estivo. Il bomber del Tottenham sembrerebbe destinato a trasferirsi al Manchester City per una cifra astronomica che supererebbe i 150 milioni. Così il Tottenham per cercare l’erede in attacco avrebbe messo nel mirino Adama Traore del Wolverhampton, valutato circa 45 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Marca’, gli ‘Wolves’ con il ricavato vorrebbero investire su Gonzalo Guedes del Valencia e Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il centrale ‘Viola’ è da tempo nel mirino anche della Juventus, ma l’assalto del club inglese potrebbe far sfumare l’obiettivo ai bianconeri.