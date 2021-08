Inizia l’avventura nella Juventus per Manuel Locatelli: arriva il comunicato ufficiale con le cifre del tanto atteso affare

Un’estate incredibile quella che sta vivendo Manuel Locatelli. Il centrocampista infatti si è laureato campione d’Europa con l’Italia e ora è pronto a vestire la maglia della Juventus. La trattativa con il Sassuolo durata quasi un’estate intera finalmente si è conclusa con il passaggio in bianconero del calciatore. In queste ore la Juventus ha ufficializzato il tutto con un comunicato ufficiale.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, clamoroso Pogba | C’è la svolta!

All’interno di questo sono comprese anche le cifre dell’accordo: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società U.S. Sassuolo Calcio per l’acquisizione gratuita, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, di Manuel Locatelli. Tale accordo prevede l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore dopo aver raggiunto determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito tra le parti per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a € 12,5 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”.