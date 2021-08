Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di rinforzi in queste battute finali di calciomercato: nel mirino c’è Yacine Adli, ma attenzione anche al piano B: Roberto Soriano del Bologna

Il Milan di Stefano Pioli inizierà la stagione contro la Sampdoria lunedì sera in occasione della prima giornata del campionato italiano di Serie A. I rossoneri, reduci dal secondo posto della scorsa annata, torneranno anche in Champions League e, per farlo, hanno di certo bisogno di una rosa adatta ad affrontare una competizione di questo calibro. Per questo, oltre alle conferme di Fikayo Tomori e Brahim Diaz ed agli arrivi di Olivier Giroud e Mike Maignan, il Milan sta lavorando alacremente per portare altri tre colpi a San Siro: Alessandro Florenzi, Tiemoué Bakayoko e Yacine Adli.

Il primo, di proprietà della Roma di Josè Mourinho, sembra vicinissimo a vestire il rossonero, così come l’ex giocatore del Napoli e pupillo di Gennaro Gattuso. L’ultimo invece, il nome per la trequarti, potrebbe avere qualche imprevisto ed è per questo che il Milan ha già un piano B che arriva proprio dal nostro campionato.

Calciomercato Milan, non solo Adli | Ecco il piano B

Nel caso in cui Yacine Adli non dovesse arrivare in rossonero, il Milan potrebbe puntare sul nome di Roberto Soriano, trequartista e capitano del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il giocatore classe 1991 ha disputato una stagione da urlo lo scorso anno tanto da sfiorare la convocazione di Roberto Mancini per Euro 2020.

Soriano ha un valore in sede di calciomercato di circa 10 milioni di euro, ma il suo contratto è in scadenza nel 2023 e ciò potrebbe portare il Milan a tirare un po’ sul prezzo dell’ex giocatore di Sampdoria e Villarreal.