Calciomercato Inter, si continua a lavorare per regalare a Simone Inzaghi il nuovo attaccante: doppia offerta per i nerazzurri

L’Inter continua a muoversi intensamente in sede di calciomercato. Dopo l’arrivo di Dzeko dalla Roma e sistemata la questione post Hakimi con Dumfries, l’obiettivo prioritario per i nerazzurri è l’acquisto di un altro centravanti. L’identikit preferito è quello della punta forte fisicamente, abile in area di rigore. In questo senso, un nome che piace tantissimo è Duvan Zapata. La trattativa, però, non è semplice, poiché l’Atalanta vuole chiaramente avere per le mani una valida alternativa prima di dire addio al colombiano. Alternativa che, al momento, non c’è.

La ‘Beneamata’, inoltre, resta vigile su Correa – pupillo di Inzaghi – e sulla lista è presente anche il figlio d’arte Marcus Thuram, stellina in forza al Borussia Monchengladbach. Ma non finisce qui: pare si siano presentate altre due occasioni per il dopo Lukaku. A tal proposito, ci sarebbe un intrigante intreccio con Lazaro.

Calciomercato Inter, doppia offerta per il post Lukaku

Valentino Lazaro è in uscita dall’Inter. Non rientra nel progetto tecnico e i nerazzurri stanno cercando di trovare una nuova sistemazione all’esterno. Una compagine interessata è il Benfica, con il quale ci sono stati dei colloqui. Durante i dialoghi andati in scena tra i club, i portoghesi pare abbiano offerto alla ‘Beneamata’ uno tra Seferovic e Vinicius. Entrambi centravanti, lo svizzero ha una valutazione intorno ai 18-20 milioni di euro, più o meno come il brasiliano. Chissà che l’Inter non possa approfittarne per completare il reparto offensivo.