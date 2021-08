Calciomercato, Lewandowski e il futuro di Ronaldo | Nuovo scenario

Robert Lewandowski e il suo futuro diventano improvvisamente argomento caldo sul calciomercato. Il possibile addio del bomber si intreccia con la Juventus e Cristiano Ronaldo

Grande turbolenza sul calciomercato degli attaccanti. Un vero e proprio valzer che riguarda alcuni dei migliori interpreti di livello internazionale. Kylian Mbappé è da tempo in odore di Real Madrid, nonostante il PSG continui a fare muro; anche Cristiano Ronaldo è in bilico, ormai da mesi, per il suo possibile addio alla Juventus. Il campione portoghese non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro, o meglio il suo destino sul calciomercato resta ancora in bilico.

Non bastassero questi intrighi internazionali a tenere banco sul calciomercato, c’è anche il nome di Robert Lewandowski che andrà attenzionato nelle prossime settimane. Il bomber del Bayern Monaco, secondo quanto riporta ‘Sky Sport UK’, potrebbe clamorosamente lasciare la Germania e, per sua volontà, trovare una nuova big internazionale. Di par suo, il Bayern ha fissato il prezzo del calciatore che si attesta sui 115 milioni di euro. Una novità bomba che non dovrebbe riguardare le big italiane, ma i cui riflessi potrebbero accendere anche il mercato della Juventus.

Calciomercato Juventus, intreccio tra Ronaldo e Lewandowski: grande rifiuto

Un eventuale trasferimento di Lewandowski potrebbe aprire la pista Ronaldo per il Bayern Monaco. Mendes potrebbe proporre il suo assistito in una delle maggiori big internazionali e che garantirebbe nuovi stimoli al portoghese, in un nuovo campionato. In realtà, però, la pista è già difficilmente percorribile in partenza. Il Bayern, infatti, come politica societaria pensa a colpi di questo tipo, con questi numeri e per l’età del portoghese. Una linea ribadita anche qualche anno fa, prima che poi Ronaldo arrivasse alla Juventus. Insomma, il Bayern potrebbe costituire una pista importante per Ronaldo, ma difficilmente verrà percorsa.