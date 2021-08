Calciomercato Juventus, un centrocampista potrebbe salutare a brevissimo i compagni bianconeri: intreccio con Miralem Pjanic e non solo

Un’estate molto faticosa e complicata quella della Juventus. Si è chiusa finalmente la telenovela Locatelli con il Sassuolo, una trattativa estenuante che sembrava interminabile. Dopo una serie di botta e risposta tra i club, i bianconeri hanno trovato l’intesa definitiva con il club sulla base di 25 milioni di euro più 12,5 di bonus. Un affare che fa felici tutti, in primis Allegri e il calciatore. Il tecnico livornese aveva fissato nella sua mente il talento azzurro come primissimo obiettivo per potenziare una mediana in evidente difficoltà. Ora toccherà dimostrare sul campo: questo weekend riparte la Serie A e la ‘Vecchia Signora’ farà il suo debutto domenica 22 contro l’Udinese.

Ma la sessione estiva di calciomercato non è ancora giunta al termine. Ci aspettano giornate infuocate, in cui i piemontesi non vogliono certo stare a guardare. In particolare, si sta cercando di sfoltire il centrocampo. La cessione di Ramsey si è rivelata più difficile del previsto, perciò attualmente il maggior indiziato ad abbandonare la nave in quella zona di campo sembra essere Weston McKennie. Il sacrificio del classe ’98 aiuterebbe la Juve a portare a termine un paio di colpi per completare la rosa. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Lazio, ecco Pedro | Ora è UFFICIALE

Calciomercato Juventus, McKennie ai saluti: intreccio con Pjanic e non solo

McKennie potrebbe salutare presto la Juventus. Il suo agente, in questo senso, sarebbe già all’opera per trovare al proprio assistito una nuova sistemazione. La partenza dell’ex Schalke 04 sarebbe legata ad un intreccio con Pjanic – accostato anche all’Inter – e Lenglet, entrambi esuberi del Barcellona. La ‘Vecchia Signora’ tiene il mirino puntato sulle pedine in questione da diverso tempo e la ‘carta’ McKennie potrebbe rivelarsi decisiva.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, non solo Vlahovic | Doppio addio! I dettagli

I piemontesi, dal canto loro, vorrebbero provare a prendere il bosniaco in prestito non oneroso, permettendo comunque ai blaugrana – in gravi difficoltà economiche – di liberarsi dell’intero ingaggio dell’ex Roma da 6 milioni netti, nonostante un contratto in scadenza giugno 2024. L’acquisto del francese, invece, potrebbe concretizzarsi per una cifra sui 20-25 milioni di euro. Più o meno la stessa valutazione che la dirigenza bianconera fa dello statunitense. McKennie verso l’addio alla Juventus, intreccio con Pjanic e Lenglet, che condivide lo stesso agente dello statunitense. Prove di scambio, staremo a vedere.