Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan, sarebbe finito nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il Milan continua a sondare tutte le piste percorribili per arrivare al trequartista che possa colmare il vuoto tecnico e tattico lasciato dalla partenza di Hakan Calhanoglu. Nelle ultime giornate di calciomercato, però, i rossoneri si starebbero concentrando anche su un obiettivo che inseguono da tempo, ma che ora sarebbe più vicino a lasciare il club con cui è tesserato. Domenico Berardi, infatti, avrebbe chiesto la cessione al Sassuolo e farebbe gola ai dirigenti Maldini e Massara e al tecnico Stefano Pioli. A complicare la trattativa però, oltre alla riluttanza del ds neroverde Carnevali a imbastire l’operazione, ci sarebbe l’interesse del Real Madrid per il Nazionale azzurro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, bomba Lewandowski | Intreccio con Ronaldo: lo scenario

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, torna l’idea sulla trequarti | E’ un ex Inter

Calciomercato Milan, Berardi nella lista dei preferiti di Ancelotti

Come riportato da Don Balon, infatti, il tecnico delle merengues, Carlo Ancelotti, starebbe facendo pressione sulla società per acquistare un calciatore in grado di rinforzare la fascia destra. Essendo molto complicato trovare un accordo con il Paris-Saint Germain per Kylian Mbappe, Carletto avrebbe fatto il nome di Berardi come uno di quelli in cima alla lista delle sue preferenze.

Se il Real dovesse mettere sul piatto la cifra richiesta dagli emiliani, superiore a quella che ha permesso la fumata bianca per Locatelli, Berardi potrebbe fare il garnde salto della carriera, andando a giocare nel club più affascinante d’Europa. Una prospettiva che potrebbe far scendere di molto le quotazioni del Milan.