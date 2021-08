Il Milan continua a cercare un trequartista da regala a Pioli e spunta un nuovo nome, vecchia conoscenza della Serie A

Il Milan sta per chiudere la trattativa con la Roma per portare a Milano Alessandro Florenzi ma nel frattempo continua a lavorare intensamente per regalare a Stefano Pioli un trequartista di qualità che possa colmare la partenza di Hakan Calhanoglu. Sono diversi i profili seguiti dal direttore dell’area tecnica Paolo Maldini. Isco rimane l’ipotesi più suggestiva e il Real Madrid avrebbe aperto alla cessione ma l’ostacolo ingaggio rappresenta uno scoglio difficile da superare per la società. Nome caldo è quello di Vlasic, trequartista del CSKA Mosca con cui i contatti sono avviati. Nelle ultime ore, però, sembra essere entrato in ballo un altro profilo di assoluta qualità. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’ i rossoneri avrebbero messo nel mirino Rafinha Alcantara.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, il piano B per la trequarti arriva dalla Serie A!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, addio Sanchez | Resta in Serie A

Calciomercato Milan, Rafinha idea concreta per la trequarti

Il centrocampista brasiliano con cittadinanza spagnola non è rientrato nei piani del Psg per questa nuova stagione, alla luce del mercato stellare dei parigini che hanno necessità di cedere alcuni giocatori per fare cassa. Rafinha rappresenta uno dei cedibili e per il Milan potrebbe rappresentare un’occasione low-cost.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, clamoroso Pogba | C’è la svolta!

Il classe ’93 ha trascorso una stagione all’Inter nel 2018 e ha, quindi, il vantaggio di conoscere il campionato italiano. Per i rossoneri si tratterebbe di un colpo da circa 15-20 milioni di euro per un giocatore che ha già dimostrato in Serie A, malgrado i problemi fisici, di poter fare la differenza. Per il Milan potrebbe essere alle porte un grande colpo in vista dell’inizio del campionato.