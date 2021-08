La Roma vince l’andata delle qualificazioni di Conference League, imponendosi per 2-1 sul campo del Trabzonspor.

I giallorossi si aggiudicano la prima partita ufficiale della stagione, battendo il Trabzonspor in trasferta con il risultato di 2-1 nell’andata delle qualificazioni per la Conference League. Ottimo l’esordio quindi per la Roma di Jose Mourinho, che ha sbloccato la gara al 55′ con un gol di Lorenzo Pellegrini. Al 64′ la squadra turca riagguanta i giallorossi, con il gol dell’ex attaccante del Parma Andreas Cornelius. A regalare la gioia del successo ai giallorossi ci pensa Eldor Shomurodov all’81′.

Roma, Shomurodov in rete alla prima occasione

L’attaccante prelevato dal Genoa in questa sessione di calciomercato è, quindi. risultato già decisivo negli ingranaggi offensivi della Roma ed è una buona notizia in attesa che possa scendere in campo l’altro acquisto per il reparto avanzato: Tammy Abraham.