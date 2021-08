Il futuro di Lautaro Martinez continua a essere in dubbio, ma per Simone Inzaghi e l’Inter arrivano notizie rassicuranti

È arrivato il momento di tornare in campo per la nuova Inter di Simone Inzaghi. Domani i nerazzurri apriranno la nuova stagione contro il Genoa alle 18:30, mentre il calciomercato continua a essere aperto.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, intreccio per il dopo Lukaku | Doppia offerta

In casa Inter ovviamente una delle priorità è capire quale sarà il futuro di Lautaro Martinez, e la trattativa per il rinnovo continua. Una novità importante sul futuro dell’argentino arriva dalla Spagna e rincuora i nerazzurri e Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, il Real Madrid rinuncia a Lautaro: Mbappe l’obiettivo

Sempre più vicina la permanenza di Lautaro Martinez in nerazzurro. I contatti tra l’Inter e l’entourage del calciatore continuano per il rinnovo, ma la notizia più importante al momento arriva dalla Spagna.

Leggi anche >>> Calciomercato Milan, torna l’idea sulla trequarti | E’ un ex Inter

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, il Real Madrid avrebbe deciso di tirarsi indietro per Lautaro Martinez, obiettivo dei ‘Blancos’ da tempo, per puntare tutto su Kylian Mbappe. Il francese sembrerebbe così essere il vero obiettivo numero uno del club spagnolo e Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo per ‘El Toro’.