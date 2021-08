Calciomercato Juventus, Ronaldo in Premier | Scambio per l'erede

La Juventus e Cristiano Ronaldo potrebbero dirsi addio in questa sessione di calciomercato. Il futuro del portoghese si intreccia con tre nomi pesanti tra Italia e Inghilterra

Cristiano Ronaldo è arrivato a un nuovo bivio cruciale per la sua carriera. Ormai da mesi, l’attaccante è in odore di addio alla Juventus: prima il nervosismo e l’insofferenza nelle ultime settimane della gestione Pirlo, poi i rumors incessanti sul calciomercato. L’ex Real Madrid spinge per l’addio e la Juventus non lo bloccherebbe, ma la proposta giusta non è ancora arrivata. Anzi, il club disposto davvero a prelevare il portoghese dalla Vecchia Signora.

Jorge Mendes sonda il mercato internazionale, alla ricerca della soluzione giusta per il calciatore. Sono poche, a questo punto di agosto, le piste ancora in piedi per Ronaldo. Occhio al PSG e al possibile addio di Mbappé, ma ora sembra un’altra la pista forte per il futuro di CR7: stiamo parlando del Manchester City. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, infatti, Mendes avrebbe intrapreso contatti con la dirigenza inglese per portare il portoghese in Premier League. In caso di mancato arrivo di Harry Kane, la pista Ronaldo potrebbe riscaldarsi e garantire un nome di primissimo livello a Guardiola.

Calciomercato Juventus, Ronaldo nel maxi scambio: due per uno con il City

Se il valzer dei bomber dovesse prendere questa direzione, allora attenzione ai possibili scambi con il Manchester City. Proprio nelle fila degli inglesi c’è quel Gabriel Jesus che da tempo interessa alla Juventus e che con l’arrivo di Ronaldo direbbe addio. Oltre ai due attaccanti, nell’operazione potrebbe essere inserito Weston McKennie. Il centrocampista ha fatto molto bene con Pirlo, ma potrebbe essere sacrificato, anche per liberare un posto da extracomunitario: la sua valutazione si aggira sui 30-35 milioni di euro. Ronaldo ha invece una valutazione da 30 milioni di euro, cifra minima che la Juventus dovrebbe incassare per non generare una minusvalenza. Ancora da capire bene i margini per uno sconto, o meglio un abbassamento delle richieste per Gabriel Jesus, che ha un costo tra i 50 e i 60 milioni di euro. Un maxi scambio per l’addio di Ronaldo all’Italia: Allegri in attesa della possibile bomba sul calciomercato.