Scout della Juventus sulle tracce del gioiello del PSV Eindhoven: vale 40 milioni di euro e c’è una folta concorrenza!

Dalle giovanili del Tottenham al Psv Eindhoven, fino al grande palcoscenico della Champions League, dove nella fase di qualificazioni con il suo club ha segnato ben 2 gol e confezionato 1 assist. Noni Madueke, gioiellino inglese classe 2002, è uno dei migliori emergenti del calcio europeo e su di lui sono concentrate le attenzioni dei più importanti club del continente. Oltre al Tottenham, che lo rivorrebbe dopo averlo lasciato partire a soli 16 anni nel 2018, sul baby attaccante ci sarebbero anche Leicester e Wolverhampton in Premier League, ma il valore di mercato in aumento dopo le entusiasmanti prestazioni nei playoff Champions – da 35 a 40 milioni di euro – potrebbero rendere l’ala un affare inaccessibile. Anche Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester City, nella passata stagione, si erano interessati a lui. Dalla Serie A, invece, sul giovane talento ci sarebbe la Juventus.

Juventus su Madueke, folta concorrenza e servono 40 milioni

Secondo quanto riportato da Sky Uk, infatti, nella gara del PSV contro il Benfica ci sarebbero stati, presenti sugli spalti, una serie di scout dei club d’elite d’Europa per osservare Madueke, tra i quali anche quelli della Juventus. Per i bianconeri, dunque, occorrerebbero 40 milioni per il talento inglese, messo nella lista dei desideri anche del Borussia Dortmund per sostituire Jadon Sancho, ma poi al suo posto è stato preferito il compagno di squadra al PSV, Donyell Malen.

Insomma, la Juventus dovrà sfidare un bel po’ di big europee per accaparrarsi l’esterno offensivo del club olandese, vera e propria rivelazione della fase di qualificazioni della Champions League.