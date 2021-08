Il Milan potrebbe sfruttare un’occasione dal Real Madrid negli ultimi giorni di calciomercato: Ancelotti lo scarica

Tre giorni all’inizio della nuova stagione per il Milan, che nella prima giornata di Serie A affronterà la Sampdoria in trasferta. Nel frattempo Paolo Maldini e la società rossonera cercano gli ultimi rinforzi per completare la rosa che sarà a disposizione di Stefano Pioli per la nuova stagione.

Leggi anche >>> Calciomercato Milan, colpo in trequarti | Ritorno di fiamma improvviso!

Nel mirino del Milan da tempo c’è il fantasista del Real Madrid, Isco, che il prossimo anno vedrà scadere il proprio contratto con i ‘Blancos’. Visto l’addio di Calhanoglu lo spagnolo potrebbe essere l’erede perfetto. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, Isco sarebbe stato definitivamente scaricato dall’allenatore Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano infatti sembrerebbe non voler puntare su di lui per la prossima stagione. Per il Milan questo potrebbe essere il via libera per procedere all’acquisto di Isco, che dopo ben otto anni sarebbe ormai destinato a lasciare la capitale spagnola. Possibile uno scambio con Romagnoli, fuori dai piani di Pioli.