Il Milan sta cercando di portare a termine operazioni di calciomercato in entrata, ma deve difendersi anche dal tentativo di assalto dei parigini per uno dei migliori calciatori in rosa.

Il Paris-Saint Germain in questa sessione di calciomercato ha messo a segno colpi di livello assoluto, l’acquisizione di Lionel Messi su tutti, e ha costruito una squadra di livello stellare. Forti in tutti i ruoli, i parigini si candidano a essere i dominatori in Francia e in Europa nei prossimi anni e non sarebbero intenzionati a fermarsi nella campagna di rafforzamento della squadra. Uno dei pochi settori di campo in cui non possono schierare un calciatore di dimensione mondiale, è la fascia sinistra di difesa. I terzini in rosa, Kurzawa e Bernat, non convincono del tutto la dirigenza e il Psg starebbe pensando di provare l’assalto a Theo Hernandez del Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, si è offerto al Real Madrid! I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Lautaro | Buone notizie per Inzaghi

Calciomercato Milan, il Psg vuole anche Theo Hernandez

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il club di Nasser Al-Khelaifi non avrebbe infatti rinunciato all’idea di prendere il 23enne francese e starebbe cercando di trovare la formula giusta per convincere i rossoneri a privarsi del loro gioiello.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, vicino alla firma | Salta il colpo!

Difficile che Paolo Maldini decida di privarsi di uno dei cardini della formazione di Stefano Pioli, soprattutto a questo punto del mercato. Se però il Psg dovesse avanzare una proposta irrifiutabile, che superi i 60 milioni di euro, la situazione potrebbe cambiare. Con Hakimi sulla fascia destra e Hernandez sulla mancina, la squadra di Pochettino diventerebbe davvero inarrestabile, almeno sulla carta, e difficilmente arginabile da qualsiasi avversario.