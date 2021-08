L’Inter vorrebbe rinforzare il reparto offensivo dopo l’addio eccellente di Romelu Lukaku: la risposta del club nerazzurro

Saranno giorni infuocati in casa Inter per rinforzare il reparto offensivo. La società nerazzurra è sempre al lavoro per trovare nuovi profili interessanti in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore ci potrebbe essere novità in casa Chelsea con l’attaccante tedesco, Timo Werner, che potrebbe dire addio proprio dopo l’arrivo a Londra di Romelu Lukaku. Il centravanti dei “Blues” è stato offerto anche alla società nerazzurra con un prestito con obbligo fissato a 45 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, maxi scambio per Ronaldo | Scelto il sostituto

L’Inter, però, avrebbe rifiutato subito l’idea di calciomercato visto che vorrebbe chiudere nei prossimi uno per uno tra Marcus Thuram e Correa per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi. Saranno giorni decisivi per arrivare così a profili di assoluto valore per incrementare il tasso tecnico della rosa dell’allenatore nerazzurro.

Timo Werner potrebbe essere un’occasione di mercato importante visto l’arrivo di Romelu Lukaku per rinforzare l’attacco del Chelsea. L’attaccante tedesco è ormai in procinto di dire addio ai “Blues” per giocare con maggiore continuità. Il suo futuro è ormai lontano da Londra.