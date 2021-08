A dieci giorni dalla fine del calciomercato, la Juventus non ha ancora la certezza della permanenza a Torino di Cristiano Ronaldo. Allegri, però, in conferenza ha fornito qualche dettaglio in più.

Cristiano Ronaldo ha vissuto un’estate di calciomercato anomala. Il passaggio di Lionel Messi al Paris-Saint Germain, osservato da spettatore e probabilmente mai considerato davvero come un obiettivo dai parigini. Una campagna di rafforzamento della Juventus che ha tardato a prendere il via e che lascia il dubbio che ci sia ancora un gap tra i bianconeri e le big europee. Insomma, tutte situazioni a cui una stella luminosa come il portoghese non era abituato. Per questo il suo futuro non sembra ancora sicuramente bianconero e ci sono voci che si rincorrono secondo le quali Cr7 sarebbe vicino ad altre squadre. A cercare di tranquillizzare un pò i tifosi e a dare qualche certezza in più è stato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juventus.

Calciomercato Juventus, Allegri fa chiarezza sul futuro di Ronaldo

Rispondendo a una domanda precisa, il tecnico livornese ha dichiarato che, “lui si è sempre allenato bene, i rumors li ho letti sui giornali. Non ci ha mai detto di voler andare via”. Parole che potrebbero mettere la parola fine alle voci di un possibile addio del cinque volte Pallone d’oro.