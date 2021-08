Le ultime di calciomercato Juventus sono focalizzate sul centrocampo tra partenza e ritorno. Fondamentale l’agente di Ronaldo

Jorge Mendes sarebbe ancora alla disperata ricerca di una nuova sistemazione per il suo assistito più illustre, Cristiano Ronaldo. Più che con il PSG, il potente procuratore starebbe facendo pressione nientemeno che sul Manchester City, tutt’altro che sicuro di riuscire a mettere le mani su Harry Kane. E allora ecco pronta l’alternativa, quel CR7 che per vie traverse ha fatto sapere di voler lasciare la Juventus con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto – da 31 milioni di euro netti – fissata a giugno 2022. Del resto Guardiola non ha mai nascosto il desiderio di allenare un giorno, dopo Leo Messi, il fuoriclasse portoghese. Tornando a Mendes, il legame coi bianconeri è e resterà forte al di là di come finirà la questione Ronaldo. A prova di ciò le voci che lo danno all’opera per fare un favore ‘mercataro’ a Cherubini e soci, ovvero piazzare Weston McKennie a non meno di 30 milioni di euro. E dove se non al Wolverhampton, dove Mendes fa il bello e il cattivo tempo. Mezza sua agenzia è nei ‘Wolves’, a cominciare dall’allenatore… Mancano solo dieci giorni alla chiusura di questa sessione estiva, un tempo comunque sufficiente per portare a termine l’operazione.

McKennie al Wolverhampton per 30 milioni, anche compresi alcuni bonus, l’affare si può chiudere con annessa plusvalenza per la società targata Exor. Con la cessione del 22enne statunitense, diverrebbe in discesa la strada per il ritorno di Pjanic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, maxi scambio per Ronaldo | Scelto il sostituto

Calciomercato, Pjanic aspetta la Juventus

Scaricato dal Barcellona, il 31enne bosniaco attende da settimane il via libera dei bianconeri (prima occorreva la partenza di Ramsey, ora appunto la vendita di McKennie) per il suo ricongiungimento con Massimiliano Allegri. I blaugrana sono disposti a darlo in prestito biennale, formula che permetterebbe di usufruire del Decreto Crescita, e a farsi carico di circa la metà del suo stipendio di 8 milioni.

A.R.