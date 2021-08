Il Milan è a un passo dal centrare un colpo importante per il suo calciomercato. Paolo Maldini si prepara a chiudere: c’è l’accordo ed è pronta anche la firma

Il Milan lavora, senza troppe finanze, ma con grande precisione, sul calciomercato, in modo da regalare a Stefano Pioli la miglior rosa possibile, in vista di una stagione dura e impegnativa. I rossoneri vanno alla ricerca di un nuovo centrocampista per rimpolpare il parco giocatori proprio in quella zona di campo. Un ritorno è pronto a concretizzarsi, dopo l’accelerazione improvvisa delle ultime ore: stiamo parlando di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista ha vestito già la maglia rossonera, ma anche quella del Napoli: l’annuncio sul futuro pare essere definitivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Ancelotti lo scarica | Occasione last minute

Calciomercato Milan, colpo Bakayoko: accordo e ultime sulla trattativa

Andreas Korssund, giornalista vicino alle questioni di casa Chelsea, è certo del buon esito del ritorno di Bakayoko al Milan: “Accordo totale tra Chelsea e Milan per Tiemoué Bakayoko in prestito stagionale. Il centrocampista è pronto a firmare per il Milan, confermato”. Un post su Twitter chiaro che lascia pochissimi dubbi sul destino del mediano: ora l’affare è davvero vicino alla fumata bianca.