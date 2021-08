Il Milan continua a muoversi sul mercato a caccia di un trequartista. Una buona occasione potrebbe arrivare da Parigi.

L’ufficialità dell’arrivo di Alessandro Florenzi, non frena le manovre della dirigenza del Milan. I rossoneri, infatti, continuano a cercare un profilo adatto a colmare il vuoto sulla trequarti campo lasciato dalla partenza di Hakan Calhanoglu. Il solo Brahim Diaz, su cui Paolo Maldini e Stefano Pioli ripongono fiducia, non basta per sostenere tutti gli impegni stagionali del Diavolo. Ed ecco quindi che tra gli obiettivi seguiti da tempo, un fantasista diventa una possibilità più concreta: Julian Draxler del Paris-Saint Germain.

Calciomercato Milan, Draxler occasione per la trequarti

Il calciatore tedesco, infatti, pur avendo fatto bene a tratti nella sua esperienza parigina, non è mai diventato un perno della squadra. Quest’anno rischia di essere chiuso ancora di più dopo gli arrivi di Messi e Wijnaldum e i dirigenti francesi avrebbero deciso di mettere in vendita il trequartista ventisettenne.

Il valore del cartellino di Draxler si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma il Milan potrebbe lavorare anche per chiudere l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2024 e percepisce uno stipendio di 7 milioni di euro. Dovrebbe fare un sacrificio per vestire la maglia rossonera, abbassando le pretese a 5-6 milioni.