Ancora un colpo importante per il Milan: ufficiale l’arrivo di Alessandro Florenzi dalla Roma, ecco il comunicato ufficiale

Ancora un colpo per il Milan. Il club rossonero ha annunciato il nuovo innesto di calciomercato in vista della prossima stagione. Alessandro Florenzi vestirà la maglia rossonera dopo l’esperienza al PSG.

Ecco il comunicato ufficiale: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive di Alessandro Florenzi dalla AS Roma. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2022 e indosserà la maglia numero 25″.

Un nuovo innesto di qualità per Stefano Pioli che potrebbe utilizzare il giocatore della Nazionale italiana anche come esterno alto nel 4-2-3-1. Il Milan continua a rinforzarsi sulle corsie esterne per tornare protagonista così anche nel calcio che conta dopo la qualificazione in Champions League.