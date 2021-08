La Juventus valuta il futuro di McKennie che potrebbe essere lontano da Torino: c’è l’idea di scambio last minute

La Juventus lavora in questi ultimi dieci giorni di calciomercato per provare a chiudere le ultime operazioni e completare definitivamente la rosa. I bianconeri non hanno effettuato molte mosse ma sono sempre a caccia di nuove occasioni e non sono escluse sorprese entro il 31 agosto, data della fine del mercato.

Ora c’è da capire la situazione di Weston McKennie, visto che a centrocampo potrebbe esserci un addio e lui sembra quello con più richieste dall’estero. L’americano ha ampi margini di crescita ma non è comunque incedibile: per questo potrebbe farsi avanti l’Everton che potrebbe pensare a uno scambio.

Calciomercato Juventus, l’Everton si fa avanti per McKennie: idea di scambio con Kean

Il club d’Inghilterra vorrebbe rinforzare il centrocampo con un elemento importante che può ancora crescere. L’Everton, per convincere la Juventus, potrebbe pensare di mettere sul piatto Moise Kean, che piace alla Juventus e soprattutto sarebbe comodo per le liste Uefa per la Champions League. In caso l’operazione avverrebbe nelle ultime ore di calciomercato.

Per quanto riguarda lo scambio, le società potrebbero pensare anche a una semplice doppia operazione in prestito in modo da continuare a puntare sui calciatori attualmente presenti in rosa in futuro.