Il Psg perde Icardi per infortunio e propone un altro argentino a Juventus e Roma

Il Paris Saint-Germain, reduce da una campagna acquisti stellare, ha esigenza di muoversi anche in uscita ma perde per infortunio Julian Draxler e Mauro Icardi, due delle più importanti pedine da indirizzare nel mercato in uscita per incassare una buona cifre, utile a tamponare l’enorme quantità di denaro spesa per le grandi stelle che si sono accasate a Parigi. Per entrambi si aspetta l’esito degli esami ma a questo punto entrambi rischiano di non essere più appetibili sul mercato. In questo momento l’unico giocatore in grande di attirare l’attenzione delle concorrenti è Leandro Paredes.

Calciomercato, offerto Paredes a Juventus e Roma

Il Psg avrebbe offerto Paredes alla Juventus e alla Roma. Entrambe le squadre, però, non hanno in mente il centrocampista argentino come prima scelta. I giallorossi avrebbero già scelto Torreira come playmaker per il nuovo centrocampo di Mourinho.

I bianconeri, invece, dopo il colpo Locatelli, difficilmente sarebbero in grado di portare a termine un altro colpo di mercato in quella zona di campo, salvo la partenza di uno tra McKennie e Ramsey che libererebbe uno slot da poter colmare. Nei piani della ‘Vecchia Signora’, però, la prima scelta rimane Miralem Pjanic.