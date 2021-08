Il Milan si muove sul calciomercato in maniera concreta per un grande colpo in Premier League. I rossoneri bussano alla porta di Pep Guardiola: i dettagli

Il Milan studia le possibilità sul calciomercato, alla ricerca di profili importanti per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, ma alle sue condizioni. In particolare, i rossoneri vanno a caccia di un colpo sulla trequarti, in una delle tre posizioni alle spalle della punta. Un mancino che parta da destra e rientrando possa far male agli avversari è una possibilità di non poco conto che i rossoneri potrebbero cogliere nei prossimi giorni.

In tal senso, il profilo ideale per la fase offensiva del Milan sembra essere costituito da Bernardo Silva. Il talento del Manchester City potrebbe lasciare la Premier League. L’arrivo sconvolgente di Jack Grealish riduce inevitabilmente gli spazi per il portoghese che, se dovesse arrivare l’occasione giusta sul calciomercato, potrebbe lasciare i Citizens. E proprio questa possibilità resta sul tavolo del Milan: una possibilità che il Milan potrebbe cavalcare.

Calciomercato Milan, colpo Bernardo Silva: cifre e formula

Qualità, corsa, dribbling e presenza in zona gol/assist: tutto ciò è Bernardo Silva, un calciatore che per caratteristiche potrebbe dare un nuovo impulso alla fase offensiva del Milan e caratterizzare la nuova stagione della compagine guidata da Stefano Pioli. L’affare, però, non è semplice. Secondo quanto riporta il ‘daily star’, Paolo Maldini potrebbe arrivare al calciatore per una cifra totale di 50 milioni di euro o poco di più. L’affare potrebbe concretizzarsi, infatti, tramite un prestito biennale da 15 milioni di sterline e successivamente una cifra di 30 milioni di euro: in totale 45 milioni di sterline, appunto 52 milioni di euro circa. Vedremo se il Milan avrà la possibilità di concretizzare l’affare a queste condizioni o se la pista resterà una suggestione sul calciomercato.