La Juventus si prepara per la nuova stagione ma c’è una situazione difficile da gestire per Allegri e riguarda Ronaldo

Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione della Juventus, che non ha vissuto un’estate ricca di operazioni ma comunque ha stravolto la panchina esonerando Andrea Pirlo e puntando tutto su Massimiliano Allegri. Sarà fondamentale l’apporto di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, che dopo le tante voci di calciomercato sono rimasti in bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, super colpo in Premier | Affare da 50 milioni

Per il giornalista Pistocchi questo può essere un punto di forza ma anche un problema. Ecco le sue parole rilasciate su Twitter: “L’impresa più difficile per Allegri non sarà vincere lo Scudetto, ha la rosa più forte e più profonda, ma far coesistere Cristiano Ronaldo e Dybala: da quando con Sarri l’argentino è stato eletto MVP della Serie A, il portoghese non sopporta chi ne mette in discussione la leadership”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sogno Lewandowski e scambio | Addio Ronaldo!

Juventus, compito difficile per Allegri: “Ronaldo non sopporta una cosa”

Cristiano Ronaldo dunque vuole continuare a essere il protagonista dell’attacco bianconero e dovrà comunque condividere la scena con calciatori come Dybala e anche Federico Chiesa, che tra Europeo e prima annata bianconera positiva è sicuramente diventato un elemento fondamentale dell’attacco. Ronaldo non ha mai fatto mancare il suo apporto in termini di gol in questi anni ma partecipando ancor di più al gioco di squadra della Juventus l’attacco potrebbe rendere sempre meglio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Paratici fa paura | 140 milioni per due top player

Per questo dunque Allegri dovrà trovare il modo per creare affiatamento tra i tre attaccanti e inculcare la mentalità di giocare per squadra e non solo a livello individuale.