Il Napoli vince all’esordio in Serie A contro il Venezia: decisivi i gol di Insigne ed Elmas, con il capitano che spaventa su rigore

L’esordio del Napoli si rivela più complicato del previsto in questa nuova stagione contro il Venezia. La partita si complica già dal ventesimo minuto, quando Victor Osimhen, forse il più atteso della serata, riceve un cartellino rosso.

Leggi anche >>> Udinese-Juventus 2-2, Dybala illude: il Var beffa Allegri | Tabellino

La squadra di Luciano Spalletti prova comunque a vincere la partita e al minuto 57′ arriva la grande opportunità con un calcio di rigore, però Lorenzo Insigne, dopo i tanti rumors per la questione rinnovo, tira fuori. Dopo soli sei minuti il capitano del Napoli può rifarsi sempre dal dischetto e segna. A chiudere definitivamente i conti è Elmas al minuto 73′ con un grande tiro all’angolino sinistro dopo essersi inserito in area. Dunque nonostante le difficoltà arriva la prima vittoria in campionato per Luciano Spalletti.

Napoli-Venezia 2-0: tabellino e classifica

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian (72′ Gaetano), Lobotka, Zielinski (35′ Elmas), Politano (71′ Lozano), Osimhen, Insigne (85′ Petagna). A disp. Ospina, Marfella, Malcuit, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Palmiero, Ounas. All. Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa, Ebuehi (51′ Svoboda), Caldara, Ceccaroni, Molinaro, Fiordilino (64′ Tessmann), Peretz (75′ Galazzi), Heymans (75′ Dezi), Di Mariano (64′ Sigurdsson), Forte, Johnsen. A disp. Bertinato, Lezzerini, Schnegg, Bjarkason, Karlsson. All. Zanetti

ARBITRO: Aureliano

RETI: 62′ (rig.) Insigne, 72′ Elmas

AMMONITI: Fiordilino (V), Caldara (V), Heymans (V), Ebuehi (V), Spalletti (N), Forte (V), Fabian (N), Ceccaroni (V), Tessmann (V)

ESPULSI: Osimhen (N)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 3, Sassuolo 3, Roma 3, Napoli 3, Lazio 3, Atalanta 3, Bologna 3, Juventus 1, Udinese 1, Cagliari 0, Fiorentina 0, Sampdoria 0, Spezia 0, Venezia 0, Salernitana 0, Verona 0, Torino 0, Empoli 0, Genoa 0