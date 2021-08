Vince e convince la Roma di Murinho, che batte 3-1 la Fiorentina in una partita ricca di gol e colpi di scena

La Roma di José Mourinho vince una partita difficile contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I giallorossi nella prima uscita stagionale all’Olimpico vedono la partita mettersi subito in discesa grazie all’espulsione del portiere ‘Viola’ Dragowski, che dopo un’uscita spericolata su Abraham riceve il cartellino rosso.

Vantaggio della Roma che arriva al 26esimo minuto grazie a Mkhitaryan, che servito sul filo del fuorigioco da Abraham mette a segno il gol dell’1-0. Nella ripresa un Zaniolo troppo nervoso riceve il secondo giallo e ristabilisce la parità numerica. Poco dopo arriva il pareggio di Nikola Milenkovic, che sfrutta la disattenzione di Cristante per insaccare il gol dell’1-1. Dopo solo sei minuti la Roma torna in vantaggio sempre grazie a un cross teso in area di un Abraham versione assist man, che mette Veretout in condizione di mettere in rete il gol del 2-1. Il definitivo 3-1 lo segna sempre il francese innescato in area da Shomurodov. Prima ottima uscita per la Roma di Mourinho che conquista i primi tre punti della stagione.

Roma-Fiorentina 3-1: tabellino e classifica

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout (87′ Bove) ; Zaniolo, Pellegrini (84′ Perez), Mkhitaryan (84′ El Shaarawy); Abraham (69′ Shomurodov). All. Mourinho

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti (84′ Saponara), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura (74′ Benassi), Pulgar, Maleh (46′ Maleh); Callejon (19′ Terraciano), Vlahovic, Gonzalez (84′ Sottil). All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter 3, Sassuolo 3, Roma 3, Napoli 3, Lazio 3, Atalanta 3, Bologna 3, Juventus 1, Udinese 1, Cagliari 0, Fiorentina 0, Sampdoria 0, Spezia 0, Venezia 0, Salernitana 0, Verona 0, Torino 0, Empoli 0, Genoa 0