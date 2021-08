La Juventus non riesce a esordire con una vittoria, fermandosi sul 2-2 contro l’Udinese: il var annulla un gol nel finale ai bianconeri

Solo un 2-2 per la Juventus nell’esordio in casa dell’Udinese della nuova stagione di Serie A. Massimiliano Allegri sorprende già con la formazione titolare, tirando fuori dall’undici Cristiano Ronaldo, e schierando Morata al fianco di Paulo Dybala.

Bastano solo tre minuti alla Juventus per sbloccare il risultato grazie al gol di Paulo Dybala, rispettando le attese dei tifosi bianconeri. Al 23esimo minuto invece la ‘Joya’ serve l’assist a Juan Cuadrado per il gol del raddoppio. Nella ripresa però cala l’attenzione della squadra di Allegri che prima subisce il gol dell’1-2 di Pereyra e poi il pareggio a sette minuti dal termine di Gerard Deulofeu. A illudere la Juventus è Cristiano Ronaldo al 96′ che sigla il gol del 2-3, ma il Var annulla tutto per fuorigioco. Dunque pareggio con beffa nel finale per Allegri, che non riparte al meglio nella sua nuova avventura juventina.

Udinese-Juventus 2-2, Dybala show ma il Var spegne le speranze | Il tabellino

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir (93′ Zeegelaar); Molina, Arslan (80′ Jajalo), Walace, Makengo (57′ Deulofeu), Udogie (Stryger Larsen); Pereyra; Pussetto (80′ Okaka). Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Scuffet, Cristo Gonzalez, Palumbo, Samardzic, Ianesi, De Maio

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (74′ Chiesa), Bentancur (90′ Locatelli), Ramsey (60′ Chiellini), Bernardeschi (60′ Kulusevski); Morata (60′ Cristiano Ronaldo), Dybala. Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Pellegrini, Rugani, Ranocchia, Kaio Jorge

Arbitro: Pezzuto (sez. Lecce)

Ammoniti: Szczesny (J), Walące (U), Kulusevski (J)

Espulsi: