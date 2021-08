La Fiorentina chiude un’importante operazione di mercato. Raggiunto l’accordo con l’Arsenal per portare a Firenze Lucas Torreira.

Dopo la sconfitta maturata nella serata di ieri all’Olimpico contro la Roma, la Fiorentina si può consolare con un rinforzo in arrivo dal calciomercato. La dirigenza gigliata, infatti, raggiungendo l’accordo con l’Arsenal, riporta a giocare in Serie A Lucas Torreira, dopo che l’uruguaiano aveva lasciato la Sampdoria per trasferirsi nel club londinese. Un’esperienza, quella inglese, non all’altazza delle aspettative del centrocampista e di quelle dei Gunners. Dopo un prestito all’Atletico Madrid, così, il 25enne torna a militare nel campionato dove è esploso il suo talento.

Calciomercato, Torreira alla Fiorentina | I dettagli dell’operazione

Come riportato nei dettagli da Calciomercato.it, Torreira si trasferisce in maglia viola sulla base di un prestito oneroso, 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto esercitabile nella prossima stagione dietro il pagamento all’Arsenal di 15 milioni di euro.

Il centrocampista effettuerà le visite mediche di rito già nella giornata di domani e poi sarà a disposizione di mister Vincenzo Italiano.