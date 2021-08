Il calciomercato dell’Inter si intreccia con quello del Milan. La ‘colpa’ è di Joaquin Correa, ora il nome più caldo per l’attacco nerazzurro. Ecco tutti i dettagli

Con l’infortunio di Thuram, sono risalite e di molto le quotazioni di Joaquin Correa per l’attacco dell’Inter. L’argentino rappresenterebbe l’ultimo rinforzo, sempre che non vada via pure Sanchez, per il reparto avanzato nerazzurro e del calciomercato estivo in generale della società targata Suning. Lui vuole la ‘Beneamata’, tanto da aver accantonato l’Everton di Benitez, Simone Inzaghi vuole lui… Necessario però che Lotito riduca le sue pretese scendendo fino a 28-30 milioni di euro, in tal senso è al lavoro l’agente del 27enne Alessandro Lucci.

Certo è che l’approdo di Correa ad Appiano avrebbe subito un impatto forte nelle gerarchie del tecnico per quanto riguarda l’attacco. E’ vero che le partite saranno tante, ma di base sarà impossibile lasciare in panchina uno costato 30 milioni. A farne le spese potrebbe/dovrebbe essere Stefano Sensi, col Genoa schierato a ridosso di Dzeko, ovvero nel ruolo che andrebbe ad occupare il ‘Tucu’. E se come mezze ali sono intoccabili sia Calhanoglu, sabato il migliore in campo, sia Barella, ecco che per il classe ’95 umbro lo spazio rischierebbe davvero di ridursi all’osso.

L’emerginazione di Sensi potrebbe non essere vista di buon occhio dallo stesso centrocampista che dal suo agente Beppe Riso. Quest’ultimo può offrirlo clamorosamente al Milan, col quale è in ottimi rapporti e ha già chiuso l’affare Pellegri. I rossoneri sono ancora alla ricerca di un centrocampista offensivo/trequartista, per cui il profilo dell’ex Sassuolo – già obiettivo prima che lo prendessero i cugini – avrebbe grandi chance di suscitare l’interesse di Massara e Maldini. Gli uomini mercato del ‘Diavolo’ potrebbero provarci in maniera concreta con una offerta di prestito oneroso fissata a 5 milioni più diritto di riscatto a 15 per un totale di 20 milioni di euro.

Calciomercato Inter, apertura per Sensi al Milan: ma a una ‘condizione’

L’Inter potrebbe anche aprire alla cessione di Sensi al Milan, ma non a quella formula. L’operazione avrebbe possibilità di andare in porto solo a titolo definitivo, per una cifra tra i 20 e i 25 milioni.

