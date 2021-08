L’Inter ha iniziato bene la stagione ma crescono i dubbi sul futuro di un big: c’è l’assalto del Real Madrid

È stato un grande avvio di stagione da parte dell’Inter, che ha chiuso tutte le discussioni sul calciomercato con un perentorio 4-0 nei confronti del Genoa. I nerazzurri non hanno sentito la mancanza di Lukaku e Hakimi, almeno per la prima giornata, e guardano al futuro con più fiducia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Il preferito di Allegri

Oltre ad Arturo Vidal e i nuovi acquisti Calhanoglu e Dzeko, ha segnato anche il difensore Milan Skriniar che ha mostrato ancora una volta di essere un elemento affidabile e di grande qualità. Per questo su di lui sarebbe in crescita l’interesse delle big e in particolare sarebbe pronto a fare un tentativo Carlo Ancelotti con il suo Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pirlo contro Allegri | Infiamma la polemica

Calciomercato Inter, il Real Madrid tenta l’assalto per Skriniar: cash più scambio

Dopo la perdita di Sergio Ramos e Raphael Varane, dunque, il Real Madrid continua a lavorare per rinforzare la difesa e può cercare il colpo dall’Inter. Visto che i nerazzurri cercano anche una punta, i ‘Blancos’ sarebbero disposti a mettere sul piatto Luka Jovic, valutato circa 30 milioni, più l’aggiunta di 25 milioni di euro. La proposta però non sembra convincere la ‘Beneamata’ che sarebbe pronta a rifiutare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Correa gli toglie spazio | Assalto Milan: i dettagli

L’Inter infatti punta molto su Milan Skriniar per la difesa e non vuole stravolgere il proprio reparto arretrato proprio a pochi giorni dalla fine del calciomercato.