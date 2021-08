Il futuro di Cristiano Ronaldo non è ancora molto chiaro. Dopo la panchina ad Udine, idee per la prossima stagione: Allegri pensa al sostituto

Cristiano Ronaldo si è seduto inizialmente in panchina per la prima sfida ufficiale di Serie A contro l’Udinese. La scelta di Allegri ha sorpreso tutti con il futuro del campione portoghese che resta sempre in bilico. Negli ultimi giorni l’attaccante bianconero è stato accostato alle big d’Europa, come PSG e Real Madrid, ma al momento non ci sarebbero conferme ufficiali. Tante le voci che si sono rincorsi ultimamente con le conferme di Allegri e Nedved per la permanenza di CR7.

Calciomercato Juventus, cessione Ronaldo: Gabriel Jesus in pole

In caso di addio alla Juventus, il preferito dell’allenatore livornese in vista del futuro resta l’attaccante brasiliano, Gabriel Jesus, valutato intorno ai 60 milioni di euro. Lo stesso club bianconero potrebbe così pensare alla cessione eccellente di McKennie con il Tottenham sulle tracce dell’americano: con i 30 milioni pronto l’assalto al centravanti sudamericano del Manchester City. Un’idea che accontenterebbe tutte le parti coinvolte per arrivare a rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

Un intreccio di calciomercato suggestivo in vista della prossima stagione con il futuro di Cristiano Ronaldo sempre in bilico. McKennie, infine, potrebbe partire con una doppia cessione