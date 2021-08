La Juventus dopo la delusione Szczesny nell’inizio della nuova stagione pensa a un erede del portiere polacco

Inizia con un pareggio la stagione dell’Allegri 2.0. La Juventus infatti ha iniziato la propria stagione contro l’Udinese, pareggiando per 2-2 dopo essere stata in vantaggio per 0-2 ed essersi illusa nel finale con il gol di Ronaldo, poi annullato dal Var. In entrambi i gol subiti dai bianconeri c’è lo zampino di Wojciech Szczesny, che ha commesso due errori importanti, prima concedendo il calcio di rigore e poi scherzando con il fuoco palla al piede.

Così la Juventus inizia a pensare anche a un eventuale sostituto del portiere polacco, che ieri ha deluso e non poco. L’erede dell’estremo difensore potrebbe arrivare dal PSG, visto che con l’arrivo di Gianluigi Donnarumma i portieri importanti nella rosa parigina iniziano a diventare molti.

Calciomercato Juventus, futuro Szczesny: Navas il possibile erede

Delusione Szczesny in casa Juventus dopo la prima giornata di campionato. Contro l’Udinese infatti il portiere polacco ha commesso due errori grossolani che hanno annullato il doppio vantaggio bianconero e portato la squadra di Allegri ha concludere con un 2-2 la prima partita della nuova stagione di Serie A.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, la Juventus per la porta potrebbe pensare a Keylor Navas, portiere del PSG che ha giocato le prime tre partite della nuova stagione, ma che sarebbe destinato a essere il secondo del neo arrivato Donnarumma. Anche il club parigino potrebbe pensare a una sua cessione per ammorbidire il monte ingaggi, poiché la rosa dei portieri sarebbe molto ampia. Dunque il futuro per la porta della Juventus potrebbe arrivare da Parigi.