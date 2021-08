La Juventus non ha iniziato al meglio questa stagione. E’ arrivato, infatti, un passo falso significativo contro l’Udinese: un pareggio che fa male ai tifosi e ad Allegri. Non mancano le critiche, anche a de Ligt

La Juventus è all’alba di una nuova era, con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. I bianconeri lavorano ancora per trovare l’assetto giusto. Nonostante il primo tempo sia stato positivo, la squadra torinese è crollata nella ripresa, anche per colpa di errori individuali considerevoli da parte di Szczesny. Le critiche, però, non sono mancate, anche a dispetto di primi 45′ ottimi solo il profilo del punteggio e del gioco.

Anche un grande calciatore come de Ligt non è immune da critiche. Il difensore ha alternato prestazioni di grande solidità in bianconero a qualche errore di troppo nella retroguardia della Vecchia Signora. Già all’inizio della stagione non mancano attacchi nei confronti del centrale.

Juventus, l’accusa a de Ligt dopo il pareggio contro l’Udinese

Fabio Ravezzani, infatti, attraverso il suo profilo Twitter, non ha risparmiato il centrale da critiche piuttosto cocenti. Nel mirino la sua intera esperienza alla Juventus che, ad oggi, secondo lui, non è mai realmente decollata. Ecco le sue parole: “Lo scrissi a maggio e lo ribadisco adesso. Tra i problemi della Juve c’è anche la mancata crescita di de Ligt: è stato pagato e ha ingaggio da top player. Ma ancora non riesce a essere quel fenomeno della difesa di cui la Juve ha estremo bisogno”.