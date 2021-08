Arrivano brutte notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri: infortunio per l’attaccante appena arrivato

La Juventus non è partita con il piede giusto in questo avvio di stagione, facendosi rimontare due gol dall’Udinese nella prima giornata di Serie A e fermandosi sul 2-2. Inoltre per Massimiliano Allegri arrivano altre brutte notizie.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus e Napoli, svolta Pjanic | “Impossibile”

Infatti come fa sapere la Juventus attraverso il report, l’attaccante appena arrivato dal Santos, Kaio Jorge, ha riportato una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra. Un infortunio che lo dovrebbe tenere lontano dal terreno di gioco per circa 10 giorni, per poi procedere con nuovi esami e il recupero.