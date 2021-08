L’ultima partita in programma nella prima giornata di Serie A la vince il Milan. Nel posticipo i rossoneri sconfiggono la Sampdoria al Marassi con un gol di Brahim Diaz.

Il Milan conquista i primi tre punti stagionali, battendo all’esordio in campionato la Sampdoria al Marassi. Ai rossoneri è sufficiente la rete siglata al 9′ da Brahim Diaz per avere la meglio dei blucerchiati. In una gara in cui le squadre non hanno sostenuto ritmi infernali, c’è comunque stato spazio per occasioni e per qualche giocata. Il portiere doriano, Emil Audero, pur colpevole sul gol del fantasista spagnolo, aveva poco prima salvato la porta su una conclusione di Leao. Buoni i segnali ricevuti dal mister Stefano Pioli per quanto riguarda i nuovi acquisti. Maignan è reattivo in un paio di occasioni e Giroud fa già vedere quale importanza possa ricoprire nel favorire il gioco di squadra.

Sampdoria-Milan 0-1: tabellino e classifica

SAMPDORIA-MILAN 0-1

Marcatori: 9’ Brahim Diaz

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello (26’ st Murru); Thorsby, Ekdal (41’ st Silva), Candreva, Gabbiadini (26’ st Verre), Damsgaard, Quagliarella. All: Roberto D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (43’ st Romagnoli), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers (35’ st Florenzi), Diaz (24’ st Bennacer), Leao (23’ st Rebic); Giroud. All: Stefano Pioli.

CLASSIFICA: Inter 3, Roma 3, Lazio 3, Napoli 3, Bologna 3, Sassuolo 3, Atalanta 3, Milan 3, Spezia 1, Udinese 1, Juventus 1, Cagliari 1, Salernitana 0, Verona 0, Torino 0, Sampdoria 0, Fiorentina 0, Empoli 0, Venezia 0, Genoa 0