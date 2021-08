L’Inter è ormai a un passo dal chiudere l’operazione per portare in nerazzurro uno dei pupilli di Simone Inzaghi.

A una settimana dal termine del calciomercato, l’Inter ha compiuto l’affondo finale per portare in nerazzurro uno dei calciatori più desiderati dal tecnico Simone Inzaghi. Un giocatore che andrà a completare il pacchetto offensivo della Beneamata, potendosi integrare alla perfezione sia con Edin Dzeko che con Lautaro Martinez, grazie alla duttilità del Toro, che può agire sia da seconda che da prima punta. Parliamo di Joaquin Correa, al centro di una serrata trattativa tra Beppe Marotta, Piero Ausilio e Claudio Lotito, che si è conclusa nel tardo pomeriggio con un accordo tra le parti.

Calciomercato Inter, piegata la resistenza della Lazio | Correa sarà nerazzurro

Per trovare l’intesa, il presidente biancoceleste ha dovuto abbassare le pretese per il cartellino del calciatore argentino. Una mossa dettata dalla necessità di incassare liquidità nell’immediato, per poter poi completare il mercato in entrata.

Dai 40 milioni di euro richiesti finora, Lotito ha accettato di accontentarsi di una decina di meno e nelle casse della Lazio verranno versati circa 30 milioni.