Continua a lavorare sul fronte calciomercato l’Inter in vista della prossima stagione: idea scambio con il Borussia Dortmund

L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori funzionali all’idea di gioco di Simone Inzaghi. Dopo l’ottimo esordio ufficiale in campionato contro il Genoa, la compagine nerazzurra ha intenzione di mettere a segno altri colpi suggestivi in vista della prossima stagione. E così è nata un’idea suggestiva per quanto riguarda Valentino Lazaro, in uscita dalla società milanese per un nuovo progetto interessante della sua carriera.

Calciomercato Inter, Lazaro verso l’addio: scambio in vista

Così come svelato dal portale tedesco “Sport.de” Valentino Lazaro sarebbe messo nel mirino da partire del Borussia. Sulle tracce dell’ex Gladbach ci sarebbe ancahe il Benfica, molto interessante al laterale 25enne autriasco pronto a tornare così in Bundesliga.

L’idea suggestiva sarebbe quella di uno scambio con il Borussia con la proposta del portiere Burki, sempre in uscita dal club tedesco. Al momento i nerazzurri vorrebbero soltanto cash per la cessione di Lazaro rifiutando così l’affare con i prestigiosi gialloneri. Le ultime ore di calciomercato saranno così decisivi in vista della prossima stagione. L’Inter continua a monitorare anche il fronte cessione per ricavare altri milioni per provare successivamente gli assalti decisivi per i colpi da regalare a Simone Inzaghi.

Lazaro è pronto ad andare nuovamente via dall’Inter per una nuova avventura suggestiva: sempre più probabile il suo ritorno in Bundesliga con il Dortmund molto interessato al suo profilo.