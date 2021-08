Pjanic si allontana dalla Juventus e Mendes prova a portare un suo assistito. Operazione coinvolge Ramsey

Miralem Pjanic più lontano dalla Juventus, ma non dall’Italia visto che sembra surriscaldarsi la pista Fiorentina. Coi viola, forse non a caso, il suo agente Fali Ramadani ha un rapporto che definire eccellente sarebbe riduttivo… Necessaria comunque l’apertura del Barcellona al pagamento di almeno metà dell’ingaggio di 8 milioni di euro netti. E ora chi alla Juve? Attenzione a Jorge Mendes, che avrebbe fiutato l’affare. Se Pjanic davvero non torna, ecco che per il potente agente, di Cristiano Ronaldo e non solo, si presenterebbe l’occasione per provare a piazzare in bianconero uno dei suoi numerosissimi assistiti. Il nome è quello di Ruben Neves.

Il classe ’97 è un mediano portoghese di qualità e sostanza, uno da Juve che però sappiamo non potersi esporre più di troppo sul piano economico. Ma Mendes rivesterebbe il ruolo di grande alleato, considerato che al Wolverhampton fa il bello e il cattivo tempo (date un occhio a quanti suoi giocatori, oltre all’allenatore Bruno Lage, ha lì…). Il procuratore lusitano potrebbe ingolosire Cherubini e soci prospettando l’acquisto di Neves con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto. Il tutto per 33-35 milioni di euro, con la cifra per il prestito che verrebbe ‘coperta’ da Aaron Ramsey.

Calciomercato Juventus, 22 milioni per Ruben Neves

Al Wolverhampton dal 2017, Neves firmerebbe con la società presieduta da Andrea Agnelli un contratto di cinque anni da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione, 22,5 in tutto. Sfruttabile in tal caso il famoso Decreto Crescita che consentirebbe un sostanzioso risparmio sullo stipendio lordo.

A.R.