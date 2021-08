Calciomercato Juventus, affare con Paratici | Scambio e plusvalenza

Calciomercato Juventus: possibile affare con il grande ex, Fabio Paratici. Ecco l’ipotesi di scambio col Tottenham: tutte le cifre e i dettagli

Potrebbe non essere finito con Locatelli il calciomercato in entrata della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. In caso di addio di Cristiano Ronaldo, infatti, la dirigenza bianconera sarà chiamata a sostituire il capocannoniere della squadra, e il preferito sembra essere Gabriel Jesus. Si continua inoltre a parlare anche del possibile ritorno di Miralem Pjanic, che è fuori dai piani di Koeman e in uscita dal Barcellona. Per il suo arrivo sarà però necessaria una cessione a centrocampo: il primo indiziato è Ramsey, che ad oggi non ha però offerte. Ma non solo Pjanic. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', infatti, può tornare di moda anche il nome di Moussa Sissoko. Il centrocampista del Tottenham può lasciare Londra ed era già stato seguito dalla Juve nelle passate sessioni di calciomercato. Ecco il possibile scambio con l'ex Paratici: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, possibile scambio col Tottenham di Paratici | Cifre e dettagli

Sissoko è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato circa 10-15 milioni di euro. Di fatto la stessa scadenza e valutazione di Ramsey alla Juventus. Cherubini e Paratici potrebbero così intavolare uno scambio alla pari con rispettive plusvalenze. Un affare che accontenterebbe tutte le parti in causa, con il gallese che farebbe così ritorno in Premier League.

È stato proprio Paratici a portare Ramsey a Torino due stagioni fa, a parametro zero dall’Arsenal, e l’ex dirigente bianconero potrebbe ora riaverlo anche al Tottenham tramite il possibile scambio con Sissoko. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Londra. Staremo a vedere.