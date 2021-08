La Fiorentina mette a segno un importante colpo dalla Fiorentina per rinforzare il centrocampo: ufficiale l’arrivo dalla Premier

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione della Fiorentina e l’avventura sulla panchina ‘Viola’ di Vincenzo Italiano, arrivato dallo Spezia. Infatti nella prima giornata di campionato è arrivata la sconfitta per 3-1 contro la nuova Roma di Mourinho. Nel frattempo però Italiano accoglie un nuovo importante arrivo nella rosa. Infatti in questi minuti la Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Lucas Torreira dall’Arsenal.

Il comunicato ufficiale sul sito della ‘Viola’ recita: “ACF Fiorentina comunica l’acquisto a titolo temporaneo con diritto di riscatto, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Torreira dall’Arsenal Football Club. Lucas Torreira ha scelto la maglia numero 18″. Rinforzo importante che fa capire anche le ambizioni della squadra di Italiano in questa nuova stagione appena iniziata.