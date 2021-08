L’Inter completa un’operazione di calciomercato in uscita: l’attaccante Pinamonti saluta e viene ceduto in prestito. Il comunicato ufficiale

Il calciomercato entra nella fase più calda e le società di Serie A stringono i tempi per completare le ultime operazioni. Tra le protagoniste c’è anche l’Inter, chiamata a riempire il buco lasciato in attacco da Romelu Lukaku. L’arrivo di Edin Dzeko e quello – ormai prossimo – di Joaquin Correa sembrano accontentare le esigenze di mister Simone Inzaghi, che per questa stagione dovrà però fare a meno di un altro centravanti.

L’Inter ha infatti ceduto Andrea Pinamonti all’Empoli. A dare la notizia è stato lo stesso club toscano, attraverso una nota ufficiale. Come si legge, “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Football Club Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Andrea Pinamonti“. Classe 1999, ha chiuso l’ultima stagione con appena otto presenze ed un gol in Serie A con l’Inter, squadra con la quale ha un contratto sino al 2024.

Calciomercato Inter, ufficiale: Pinamonti all’Empoli

Pinamonti sposa quindi il progetto Empoli, nella speranza di trovare continuità. In Toscana farà coppia con Cutrone, altro grande acquisto della società che punta alla conquista della salvezza. Per farlo serviranno anche i gol di Pinamonti. Curiosità: l’attaccante esordì in Serie A con l’Inter proprio contro l’Empoli (12 febbraio 2017, Inter-Empoli 2-0). L’ex Genoa è anche nel giro della Nazionale U21: 9 presenze, 2 gol il suo attuale bilancio.