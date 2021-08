Calciomercato Inter, assalto a Skriniar | La risposta di Marotta

L’Inter è alle prese con il rafforzamento della squadra dopo l’addio di Lukaku. Anche su Skriniar, però, una big internazionale è pronta a piombare e fa sul serio

L’Inter è stata una delle squadre più attive di questo calciomercato, non senza dolori o sacrifici. I nerazzurri, infatti, hanno dovuto dire addio a Achraf Hakimi prima e Romelu Lukaku poi, due dei calciatori più rappresentativi e importanti per la rosa. La cifra incassata è stata molto alta, ma i nerazzurri hanno parzialmente reinvestito, dopo Denzel Dumfries, soprattutto in attacco. Dopo l’acquisto di Edin Dzeko, infatti, è in chiusura anche Joaquin Correa, quel nome che Simone Inzaghi desiderava per completare l’attacco.

Gli assalti dall’estero, però, potrebbero non essere finiti in casa Inter. I nerazzurri, infatti, dovranno resistere al pressing del Real Madrid nei prossimi giorni per Milan Skriniar. Il difensore centrale ha dimostrato nell’ultima stagione, quella dello Scudetto, grande affidabilità sia in copertura che impostazione. Un calciatore che ora fa gola alle maggiori squadre internazionali e tra queste c’è anche il Real: l’Inter, però, sembra avere le idee chiare sul suo futuro.

Calciomercato Inter, assalto del Real Madrid su Skriniar: la risposta

Il Real è convinto, quindi, di rinforzare la sua difesa con Skriniar. Un’idea che, però, per volontà dell’Inter, potrebbe non concretizzarsi mai in sede di calciomercato. I nerazzurri, infatti, hanno le idee chiare per il calciatore: cederebbero Skriniar solo per una cifra superiore ai 60 milioni di euro. Una valutazione mostruosa ma che la Beneamata ha intenzione di tenere per uno dei migliori centrali in circolazione. E che allontana Carlo Ancelotti dal calciatore.