La Juventus non smette di lavorare sul calciomercato e cerca un nuovo colpo a sorpresa dal Napoli: ‘scambio’ due per uno. Tutti i dettagli

Si profila un’ultima settimana di calciomercato estivo piuttosto infuocata anche per la Juventus. Il club bianconero è infatti alle prese con la situazione legata al futuro di Cristiano Ronaldo. La panchina di Udine ha ulteriormente infiammato rumors e indiscrezioni riguardo al suo possibile addio, e sullo sfondo c’è in particolare il Manchester City. Parallelamente, la società bianconera potrebbe ancora piazzare qualche ‘esubero’. Tra De Sciglio e Pellegrini, ad esempio, uno è di troppo e Allegri sembra aver scelto il laterale ex Milan. Per Pellegrini si profila così l’ennesima stagione in prestito. Un altro possibile partente è Daniele Rugani, che sarà ceduto per l’offerta giusta. Entrambi sono già stati accostati al Napoli. Ecco il possibile affare con il club di De Laurentiis.

Calciomercato Juventus, ‘acconto’ per arrivare a Fabian Ruiz: tutti i dettagli

Il Napoli di Spalletti è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro e nella lista di Giuntoli c’è anche Luca Pellegrini. Rugani, invece, è finito nel mirino della dirigenza azzurra per l’eventuale sostituzione di Manolas, che vuole lasciare la Serie A. Juventus e Napoli potrebbero dunque intavolare una trattativa per i due giocatori bianconeri, le cui valutazioni si aggirano intorno agli 8-10 milioni di euro. Nei discorsi tra le due società potrebbe così rientrare anche Fabian Ruiz, anche se in ottica 2022. Il centrocampista spagnolo, già accostato ai bianconeri, è in scadenza di contratto nel 2023 e potrebbe tornare di moda nel prossimo calciomercato estivo

La Juve può infatti sfruttare le carte Rugani e Pellegrini per spianare la strada ad un assalto a Fabian Ruiz nel 2022. Una sorta di ‘acconto’ sui circa 40 milioni richiesti da De Laurentiis per lo spagnolo. Tuttavia, il Napoli non farà sconti e dopo l’affare Higuain non vuole rinforzare ulteriormente i rivali bianconeri. La Juve è avvisata.