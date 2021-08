Calciomercato Juventus, si apre la pista Manchester City per Cristiano Ronaldo come illustrato da Daniele Galosso di Tuttosport a Calciomercato.it Tv, parlando di un intreccio di mercato le big del calcio europeo.

“Il Manchester City può essere una occasione meno impossibile per Cristiano Ronaldo” ha spiegato Daniele Galosso di Tuttosport, intervenuto ai microfoni di CMIT TV commentando le voci di mercato su un divorzio tra il campione portoghese e la Juventus, alimentate anche dagli indizi arrivati da Parigi nella giornata di ieri. Secondo Galosso, è quasi da escludere il passaggio di CR7 all’ombra della Torre Eiffel, anche se il Paris Saint-Germain potrebbe cedere Kylian Mbappé, finito nel mirino del Real Madrid che proverà a sferrare l’assalto decisivo negli ultimi giorni di calciomercato.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Inter, bomba Skriniar | Assalto dalla Spagna: cifra enorme

Nel caso in cui il Paris Saint Germain dovesse cedere Kylian Mbappé al Real Madrid, secondo Daniele Galosso di Tuttosport il club transalpino non si fionderebbe su Cristiano Ronaldo, ma su Richarlison, classe ’97 di proprietà dell’Everton e in procinto di lasciare il club britannico stando a quanto riportano i media locali.

Calciomercato Juventus, pista Manchester City per Cristiano Ronaldo

Un intreccio di mercato internazionale, che passa anche per il futuro di Harry Kane, il quale ha confermato la sua volontà di restare al Tottenham per almeno un’altra stagione. La mancata partenza del centravanti inglese potrebbe, dunque, spingere i Citizens a puntare su Cristiano Ronaldo il quale – nella mattinata odierna – si è fermato durante l’allenamento con la Juventus in seguito ad un colpo al braccio.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Juventus, svolta Kane e annuncio | Via libera Ronaldo!

È questo, dunque, l’intreccio di mercato che lega la Juventus, Cristiano Ronaldo, il Manchester City e Kylian Mbappé, il cui eventuale trasferimento al Real Madrid potrebbe far scattare un vero e proprio effetto domino. In tal caso la Juventus dovrebbe avere la forza di trovare un sostituto di Cristiano Ronaldo in pochi giorni.