Il futuro di Cristiano Ronaldo tiene in ansia la Juventus: annuncio dall’Inghilterra, decisivo Harry Kane

Dopo l’amaro pareggio contro l’Udinese, la Juventus si prepara a sfidare l’Empoli nel match di sabato sera che andrà in scena all’Allianz Stadium. Per la ‘Vecchia Signora’ è però tempo di valutare le ultime operazioni di calciomercato, quando manca meno di una settimana alla chiusura della sessione estiva. In tal senso, a tenere banco in casa Juventus è sicuramente il destino di Cristiano Ronaldo che, accostato a diversi top club (City e PSG su tutti) potrebbe salutare in anticipo sulla scadenza contrattuale con i bianconeri ferma al 30 giugno 2022. Da questo punto di vista, dalla Premier, arriva un assist a sorpresa in favore della punta juventina. Anche il Tottenham ha pensato all’attaccante ex Real in caso di partenza di Harry Kane: a togliere ogni dubbio è stato proprio il centravanti della nazionale di Southgate che su Twitter ha annunciato la permanenza al Tottenham: “È stato incredibile vedere l’accoglienza dei tifosi degli Spurs domenica e leggere alcuni messaggi di supporto che ho ricevuto nelle ultime settimane. Resterò al Tottenham quest’estate e sarò concentrato al 100% per aiutare la squadra e raggiungere il successo”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, approvato l’aumento di capitale | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sgambetto del Milan | “Ramsey rescinde”

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: via liber City

Con Harry Kane che non si muoverà da Londra, la pista più calda per l’addio di Ronaldo rimane quella legata al Manchester City. La società inglese aveva messo nel mirino Kane ormai da mesi ma Guardiola, ora come ora, rischia di trovarsi a mani vuote.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il 36enne lusitano può dunque rappresentare l’occasione last minute, vista la sua voglia (secondo quanto trapela da settimane) di dire addio al calcio italiano e alla Juventus per un’ultima importante grande avventura in Europa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto Bayern | Offerta di scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio di centrocampisti con lo United | I dettagli

Situazione dunque in divenire con la pista che porta a Manchester, sponda City, che può infiammarsi per il futuro di Cristiano Ronaldo.