Calciomercato, Milan sotto attacco | "Donnarumma-Kessie: fallimento vero"

Il Milan fa i conti con un calciomercato difficile, anche dopo i tanti casi relativi i rinnovi di contratto. Tiene banco il caso relativo Franck Kessié: parole forti

Non è una sessione di calciomercato facile per il Milan. I rossoneri tengono d’occhio la situazione, alla ricerca delle occasioni giuste per sistemare la rosa. Parallelamente, però, è da mesi che Paolo Maldini deve fare i conti con le questioni relative i rinnovi di contratti. Prima l’addio di Gianluigi Donnarumma, poi Hakan Calhanoglu e c’è anche la questione relativa Alessio Romagnoli. Non solo, perché tiene banco anche il futuro di Franck Kessié.

Il centrocampista ivoriano non ha sciolto i dubbi sulla sua permanenza in rossonero. Il suo addio sarebbe assolutamente importante per il rendimento e la continuità che ha messo in evidenza nell’ultima stagione. E non mancano delle critiche al Milan per la gestione di questa situazione.

Calciomercato Milan, Donnarumma, Calhanoglu e Kessie: attacco durissimo

Si è espresso su questa situazione in casa rossonera anche Fabio Ravezzani. Il noto giornalista, infatti, ha delineato così il suo pensiero attraverso il suo profilo Twitter: “Perdere nel giro di 2 anni a zero Donnarumma, Romagnoli, Calhanoglu andato all’Inter e Kessie sarebbe un vero fallimento per la dirigenza Milan. Capisco il portiere, posso giustificare il difensore, non tutti e quattro insieme. Per questo l’ivoriano va rinnovato o venduto a ogni costo”. Vedremo come finirà la questione, ma di certo fa discutere.