Il calciomercato del Milan vede una clamorosa proposta da Barcellona: spunta Pjanic, idea scambio

Meno di una settimana alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed il Milan guarda con interesse ai possibili colpi al photofinish. I rossoneri, dopo aver conquistato i primi tre punti in Serie A contro la Sampdoria, attendono di annunciare ufficialmente Pietro Pellegri per l’attacco di Pioli. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, arriva una clamorosa novità dalla Spagna. ‘Elgoldigital’ riporta come il Barcellona sia pronto a bussare alla porta del ‘Diavolo’, proponendo uno degli esuberi di lusso che Ronald Koeman vuol vedere partire il prima possibile si tratta di Miralem Pjanic, ex Juventus e accostato con forza proprio ad un ritorno a Torino nelle ultime settimane. Il bosniaco, arrivato nello scambio con il brasiliano Arthur, è reduce da un’unica deludente annata con la maglia blaugrana e partirà nei prossimi giorni. La società di Laporta avrebbe, come riportato, offerto Pjanic a Maldini e Massara, in uno scambio decisamente inatteso in quel di via Aldo Rossi: ecco i dettagli.

Calciomercato Milan, scambio Pjanic-Kessie: la risposta di Maldini

Pjanic al Milan in cambio del cartellino di Franck Kessie. Questa l’ultima idea del Barcellona che intende approfittare dello stallo tra George Atangana e i vertici rossoneri per il rinnovo dell’ivoriano, in scadenza tra un anno e che stenta ad arrivare.

Una possibilità che, tuttavia, Maldini non ha la minima intenzione di prendere in considerazione, con un secco no all’offerta catalana. Pjanic dunque non arriverà in rossonero grazie al sacrificio di Kessie.

L’ex atalantino, attualmente infortunato, è stato uno dei grandi artefici dell’ultima stagione del Milan, chiusa al secondo posto in Serie A, con 50 presenze, 14 reti e 6 assist tra campionato e coppe.